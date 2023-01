Terni. Tiro con l'arco: approvato il progetto esecutivo per una nuova struttura

TERNI - Un altro passo in avanti per migliorare l'impianto sportivo di tiro con l'arco a Campitelli. È stata infatti approvata la linea tecnica del progetto esecutivo per l’adeguamento e la costruzione di un nuovo edificio a servizio della struttura federale del tiro con l’arco in via del Centenario. A fornire il via libera ai lavori il dirigente del comune di Terni Piero Giorgini che ha firmato la determina grazie ai fondi regionali legati ai canoni idrici. L'importo totale dei lavori sarà di 266 mila euro.

Per cominciare è prevista la demolizione dell’attuale edificio prefabbricato da 80 metri quadrati. A seguire un doppio intervento: il primo da oltre 150 metriquadri per bagni, magazzino, zona bar e spogliatoi. Il secondo per ulteriori 110 metriquadri legato a spazi ricettivi per atleti, anche diversamente abili.

Insomma un altro passo in avanti per migliorare gli impianti sportivi cittadini.