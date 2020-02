Rogo Thyssen a Torino, sì in Germania all'arresto per due top manager

Il tribunale di Essen ha dato l'autorizzazione alla richiesta di procedere all’arresto di due alti dirigenti della ThyssenKrupp condannati in via definitiva per il disastro nello stabilimento torinese in cui nella notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007 morirono 7 operai, il top mananager Harald Espenhahn – condannato in Cassazione a 9 anni e 8 mesi – Gerald Priegnitz (consigliere del gruppo), condannato dalla Suprema Corte a 6 anni e 10 mesi. Lo annuncia il sito www.sueddeutsche.de. «Circa 12 anni dopo un incendio in uno stabilimento di Thyssenkrupp a Torino con sette morti, due ex dirigenti dell'azienda devono essere imprigionati in Germania. Il tribunale regionale superiore di Hamm ha respinto le richieste dei condannati in Italia, ha dichiarato martedì la corte. I due tedeschi, compreso l'ex capo d'Italia della Thyssenkrupp, devono ora andare in prigione per cinque anni per omicidio e incendio doloso».

«In Italia, i dirigenti sono stati condannati a 9 anni e 8 mesi e 6 anni e 10 mesi nel 2016 - prosegue il sito tedesco- . Il tribunale regionale di Essen aveva dichiarato le pene detentive esecutive, ma aveva adeguato l'importo alla legge tedesca. In Germania, ci sono un massimo di cinque anni per queste accuse».

La Cassazione emise sentenza definitiva il 14 maggio del 2016, confermando la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Torino un anno prima. L’ex ad Harald Espenhahn fu condannato a nove anni e otto mesi; i dirigenti Marco Pucci e Gerald Priegnitz a sei anni e dieci mesi, il membro del comitato esecutivo dell’azienda Daniele Moroni a sette anni e sei mesi, l’ex direttore dello stabilimento Raffaele Salerno a otto anni e sei mesi e il responsabile della sicurezza Cosimo Cafuer a sei anni e otto mesi. I quattro imputati italiani si costituirono poche ore dopo la sentenza e stanno scontando la sentenza. Marco Pucci e Daniele Moroni da circa un anno stanno usufruendo di un regime di semilibertà: di giorno lavorano e di sera tornano in carcere.

«Giustizia sarà fatta quando saranno realmente in galera». Così Graziella Rodinò, mamma di Rosario, uno dei sette operai morti nell'incendio della Thyssen commenta la decisione del Tribunale regionale superiore di Hamm di respingere il ricorso dei due manager della multinazionale dell'acciaio, già condannati in Italia. «È una notizia che alimenta la speranza di giustizia, ma troppe volte sono riusciti a trovare il modo di non scontare la pena - aggiunge -. Quando saranno dietro le sbarre, allora ci crederemo...».



Ultimo aggiornamento: 17:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA