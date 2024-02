Thomas Rossini convince anche Instagram. L'influencer di Narni raggiunge i dieci milioni di visualizzazioni per un video con i nonni

Narni- E' su Instagram da soli due mesi ma ha già conquistato i 100mila followers.

Thomas Rossini, 24 anni, di Narni, è ormai una star dei social. I suoi video con i nonni Vera e Lamberto fanno il pieno di like e non c'è nessuno che non conosca le loro celebri frasi, prima fra tutte "Come si chiamano gli abitanti di...?".

Dopo TikTok, un'avventura intrapresa durante la pandemia, a dicembre Thomas è sbarcato su Instagram raggiungendo in poco tempo ottimi risultati: in particolare un video ha totalizzato i dieci milioni di visualizzazioni.

Caratteristica principale dei suoi scherzi che fanno impazzire il web è il contrasto fra le reazioni esagerate del nonno e l'impassibilità della nonna, ma anche "la semplicità e il mostrare la nostra quotidianità per quello che è", aggiunge Thomas, che al momento sta sperimentando un nuovo format da offrire al suo pubblico che sembra già apprezzare molto. Si tratta di chiedere in giro la fatidica domanda che il ragazzo pone sempre ai nonni.

Ma purtroppo c'è sempre chi è pronto a nascondersi dietro una tastiera per diffondere odio: il giovane influencer è stato più volte vittima degli haters che l'hanno costretto a chiudere il primo profilo TikTok e che tuttora continuano a minacciarlo con scherzi telefonici a tutte le ore.

Thomas e i suoi nonni però non la vogliono dare vinta e continuano con i video e le live, che sono molto seguite.

E' proprio durante queste ultime che la nonna si diverte a gestire i commenti e, perchè no, a rispondere quando c'è bisogno. "Quando siamo a tavola parliamo di tutto- spiega il ragazzo- quello che passa in tv, le notizie di attualità, ogni spunto è buono per aprire un dibattito divertente con i nonni e con chi ci guarda. Ci esce anche qualche arrabbiatura, ma passa tutto subito. Oltre alle gag più divertenti, di tanto in tanto lascio il microfono ai nonni che raccontano i ricordi di una vita. Per me sono un esempio, mi hanno insegnato tanti valori e sono grato a loro".

Il giovane vive a Narni Scalo con i nonni che per lui sono come genitori, soprattutto da quando gli è venuta a mancare la mamma.

Ultimamente molti fan si sono accorti di una grande somiglianza tra l'influencer narnese e Rudi della celebre serie tv I Cesaroni. Uno spunto per Thomas che punta sempre più in alto. Infatti, la passione per il web, nata quasi per caso, ha ormai tutte le carte in regola e i numeri per trasformarsi in un vero e proprio lavoro.

D'altra parte il giovane è abituato a darsi degli obiettivi e a lavorare sodo per raggiungerli: lo ha imparato da bambino quando praticava ciclismo a livello agonostico. E ora i nonni sono pronti a tirargli la volata in vista di traguardi sempre più ambiziosi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA