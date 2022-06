Thomas De Luca nominato da Conte coordinatore regionale del M5S in Umbria

Thomas De Luca è stato nominato da Giuseppe Conte coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle in Umbria. L'annuncio nel corso della conferenza stampa convocata da Conte oggi in serata. «Sono onorato che Giuseppe Conte mi abbia scelto per dare un umile contributo per avviare l'organizzazione territoriale del MoVimento 5 Stelle - commenta De Luca in una nota - svolgerò questo compito con spirito di servizio e con la ferma volontà di un costante coinvolgimento dei consiglieri comunali e degli attivisti tutti, coloro che in questi anni hanno dato tanto a questo progetto e che finalmente devono veder riconosciuto il loro ruolo nei territori. Valorizzando l'esperienza di chi ha acquisito competenza e dimostrato valore, come i parlamentari e coloro che hanno svolto il ruolo di eletti nei vari livelli istituzionali. Nella certezza che mai come oggi i cittadini debbano tornare ad occuparsi della cosa pubblica. Condivido in pieno le parole dette stasera in conferenza stampa dal presidente Conte: 'Se i cittadini non partecipano vuol dire che non credono più nella possibilità di cambiare'. L'astensionismo ha toccato livelli record e il nostro compito non può che essere quello di tornare in strada e riaprire ancora di più le porte e le finestre del Movimento alla gente. Oggi ripartiamo da una nuova fase: dai referenti locali che saranno anche a livello provinciale, dalla possibilità per ogni iscritto di creare un comitato territoriale, dalla partecipazione e l'elaborazione di idee e proposte, dalla responsabilità che tutti i coordinatori me compreso saranno sottoposti a verifica. Dobbiamo rimboccarci le maniche, umilmente e pazientemente, in questo nuovi percorso con i valori che ci hanno sempre guidato» conclude De Luca.

