E’ stato chiuso al traffico da oggi alle 11 un tratto di circa 1 chilometro e mezzo dal km 0+650 della SP 11 Todi-Orte nel comune di Alviano con pre chiusura al km 0+300 all'altezza dell’intersezione con la strada comunale di Carpineto. La Provincia di Terni ha emesso una specifica ordinanza in accordo con il gestore della diga di Corbara che dovrà essere aperta per consentire il deflusso controllato delle acque a causa di una nuova piena del Tevere determinata dalle abbondanti piogge.



La decisione della Provincia è correlata alla vicinanza della strada all’invaso e alla necessità di assumere misure preventive e cautelative di sicurezza e garanzia per chi viaggia. La circolazione veicolare sulla SP 11 sarà sospesa fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza, il traffico è spostato sulla viabilità secondaria. La SP 11 era già stata chiusa sabato e riaperta ieri in tarda mattinata a causa sempre dell’innalzamento della portata del Tevere.



Nel frattempo le squadre della viabilità dell’amministrazione provinciale stanno ultimando gli interventi resisi necessari a causa del maltempo su gran parte della rete stradale di competenza dove si è proceduto soprattutto alla rimozione in tempi rapidi di alberature e rami caduti sulle carreggiate. La situazione è attualmente tornata alla normalità e il traffico è regolare.

