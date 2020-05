«Se il numero di test sierologici non va di pari passo con i tamponi a disposizione si rischia di creare confusione». La dottoressa Simonetta Centurione, come suo solito, va dritta al sodo. Dopo lo sfogo contro le mascherine date ai medici dalla Protezione civile all'inizio dell'emergenza, «da usare come assorbenti», disse in un video diventato virale, il segretario di Terni della Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale) spiega quali sono i rischi del via libera arrivato ieri dalla Regione. «Da un punto di vista epidemiologico può essere utile, ma non si risolve l'aspetto qualitativo del fenomeno», dice Centurione. Il nodo sta tutto nell'obbligo che la Regione impone ai laboratori privati che hanno svolto il test. «In caso di positività - spiegano dalla Regione - si deve invitare il soggetto a rientrare al proprio domicilio e quindi a mantenere l'isolamento, anche dai propri familiari, mentre il laboratorio che ha effettuato il test sierologico deve immediatamente segnalare il caso positivo al Servizio di igiene e sanità pubblica competente per i provvedimenti del caso; la tracciabilità della prestazione deve essere garantita anche per i test sierologici rapidi in immuno-cromatografia». In pratica, il risultato deve essere comunicato alla Usl e qualora dovesse risultare positivo per il soggetto che ha fatto il prelievo scatta l'isolamento contumaciale (a casa senza uscire nemmeno per gettare la spazzatura), che durerà fino a quando non sarà fatto il tampone. E questo vale sia per il prelievo capillare (il picco al dito) che venoso (il classico prelievo del sangue). Per questo la disponibilità dei tamponi che deve avere la Usl deve essere adeguata, rispetto all'ondata di test che si faranno in questi giorni, considerando il pienone di prenotazioni registrato dai laboratori privati. C'è anche un altro aspetto da tenere a mente, quello dei falsi positivi che possono risultare dai test sierologici, che rileva gli anticorpi presenti nel sangue e non «la positività al virus», come scritto dalla Regione per ufficializzare la firma del Protocollo di intesa con i laboratori privati. «Al momento, solo con il tampone - spiega Centurione - abbiamo la certezza che il soggetto non è più contagioso, qualora avesse sviluppato la malattia. Se risulta positivo a uno degli anticorpi, a seconda del test fatto, non vuol dire che sia contagioso, ma dovrà comunque rimanere in casa fino a quando non verrà fatto il doppio tampone». Ed è quello che è accaduto a Giove, dove sono emersi falsi positivi dai test sierologici fatti dalla Regione. Su 909 prelievi capillari fatti a Giove, per 73 soggetti è stato necessario ricorrere ad ulteriore approfondimento con l'esecuzione del tampone. E di questi 73, solo 13 sono risultati positivi anche al tampone. E per uscire dall'isolamento contumaciale, prevede la norma, i risultati del tampone devono essere negativi per due volte nell'arco di 48 ore. Il ruolo decisivo del tampone, la Cassazione in fatto di prelievi, è confermato anche da Palazzo Donini. «Resta comunque stabilito che, ad oggi, il test molecolare è il solo in grado di identificare i soggetti infetti e potenzialmente diffusori di infezione», si legge nelle disposizioni della Regione per il via libera al Protocollo. «L'iniziativa della Regione - spiega il segretario della Fimmg - è sicuramente utile ai fine epidemiologici, ma come medici abbiamo il dovere di spiegare ai nostri pazienti come stanno le cose. Ripeto, serve un adeguato numero di tamponi per rendere efficace un'operazione del genere, altrimenti si crea confusione».

Ultimo aggiornamento: 18:19

