Tesei: «Umbria meta turistica tutto l'anno»

PERUGIA - «Siamo profondamente convinti delle potenzialità dell' Umbria, in parte ancora da esprimere, e

le presenze recentemente registrate ci stanno dando ragione. Ed è per questo che continuiamo nella nostra opera, accanto agli operatori turistici, per far conoscere l' Umbria in Italia e all'estero, facendo sempre di più della nostra regione una terra attrattiva in ogni periodo dell'anno», lo ha detto la presidente della Regione, Donatella Tesei, durante la presentazione della nuova campagna promozionale per il turismo invernale. «Non si sono solo raggiunti ma anche superati i target prefissi, e tutto grazie ad un lavoro di squadra che ci deve spingere a migliorare ancora» ha aggiunto Tesei.

«Gli ottimi dati in Umbria negli ultimi mesi - ha affermato ancora la presidente - dimostrano ancora una volta la grande attrattività della nostra regione ricca di bellezze paesaggistiche, architettoniche, artistiche, delle bontà

enogastronomiche, dello spessore delle iniziative culturali proposte e della capacità di saper ospitare e accogliere al meglio il turista. Non dobbiamo comunque dimenticare - ha concluso la presidente - l'impegno istituzionale nel promuovere il territorio e nello stare accanto ai vari attori del settore nei momenti di maggiore difficoltà come quelli che abbiamo passato, e dai quali speriamo di poterne uscire definitivamente al più presto».