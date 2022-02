Tesei: «Per l'Umbria già finanziati 39 progetti, possiamo invertire il declino degli ultimi anni»

PERUGIA - Trentanove progetti finanziati per un valore di 1,57 miliardi di euro. A fare i conti del Pnrr in Umbria è la presidente Donatella Tesei: «Un totale già molto rilevante e sicuramente destinato a crescere - rimarca la governatrice - frutto di un lavoro straordinario che la Regione ha portato avanti e che continua per intercettare ogni risorsa utile in modo da invertire la rotta, dopo anni di incredibile declino, e costruire l' Umbria che mancava».



«Il Pnrr Umbria - ha rilevato la presidente - è stato disegnato con la chiara visione di attraverso risorse, secondo le linee nazionali ed europee, con la logica di fungere da acceleratore della nostra economia e superare alcune carenze storiche della nostra regione». Capitolo a parte è rappresentato dal Pnrr Sanità che la giunta regionale ha intenzione di presentare «dopo l'interlocuzione con tutti i portatori di interesse, che disegna la nuova sanità territoriale dell' Umbria, per la quale sono già stati finanziati 108 milioni di euro».