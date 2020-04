Tesei scrive ai sindacati: «Arrivano i rinforzi della sanità privata»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Arrivano rinforzi negli ospedali. Potrebbe arrivare nelle prossime ore l’accordo per immettere risorse e personale della sanità privata nel sistema di contrasto al coronavirus in Umbria. La notizia è arrivata ai sindacati, Cgil, Cisl e Uil dell’Umbria, attraverso una lettera della presidente della Regione Tesei indirizzata ai tre segretari generali, Vincenzo Sgalla, Angelo Manzotti e Claudio Bendini.La missiva contiene anche altri impegni importanti sul fronte dei test rapidi per il personale sanitario e i lavoratori “essenziali”, delle dotazioni di Dpi e del riconoscimento salariale per gli operatori sanitari. Nella lettera la presidente Tesei ha voluto riconoscere “il ruolo propositivo” del sindacato in questa fase, prendendo in esame le questioni sollevate dalle rappresentanze dei lavoratori. Da parte loro, i segretari generali delle tre organizzazioni sindacali, nella loro risposta hanno voluto ringraziare la presidente per “l'atteggiamento costruttivo” sin qui tenuto, rimarcando però quelle che restano priorità d'intervento necessarie a cominciare dai dispositivi di sicurezza e la necessità di controlli nelle aziende ancora attive.