Tesei, sanità è la parola top, spariscono i sindacati e i migranti compaiono una volta in 86 pagine

PERUGIA - Sanità è la parola centrale: ripetuta 79 volte in 86 pagine. Il termine “immigrati” c’è una sola volta, come cooperazione. L’analisi testuale (la nuvoletta “word cloud”) ricavata dalle linee programmatiche della presidente Donatella Tesei può essere utile per capire.Spariscono i sindacati e le coop, arrivano ai primi posti le “imprese” e la “cultura”. Segno che il cambio di colore politico a Palazzo Donini dopo quasi cinquant’anni forse può essere descritto anche nel lessico. Sarà pure un gioco quello di contare quante volte un termine viene ripetuto in un discorso, ma dall’incrocio di parole e numeri un po’ di senso viene fuori. Perché il linguaggio spesso riflette il pensiero, come spiega l’esperto di comunicazione istituzionale e politica Marco Regni che ha passato al setaccio le quasi novanta cartelle delle linee programmatiche della giunta Tesei, approvate lunedì in consiglio regionale.Curioso, ma probabilmente logico, che la parola ripetuta più spesso sia “sanità”: riportata 79 volte in 86 pagine. Il capitolo occupa circa l’ottanta per cento del bilancio regionale, ci sta che rappresenti il chiodo fisso della presidente. “Imprese” è ripetuto 72 volte, “cultura” invece 70. Il termine “cooperazione” compare una sola volta e la parola “lavoratori” è scritta tre volte. Nel documento non compare la parola sindacati. Tanto per la cronaca: la presidente incontrerà i segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil subito dopo le feste, il prossimo 10 gennaio, per conoscersi e non solo. I sindacati hanno intenzione di mettere in cima al confronto la questione dei fondi europei spesi «poco e male» nel corso delle ultime due legislature. Ancora nel gioco del linguaggio: “lavoro” torna nel documento dell’esecutivo Tesei 42 volte. E ritornano pure alcuni temi cari all’assessore Michele Fioroni, oggi a Palazzo Donini con la delega allo sviluppo economico, ma nei mesi scorsi responsabile “politico” della comunicazione della campagna elettorale di Donatella Tesei: il termine “startup” spunta quindici volte, “digitale” diciotto e “digitalizzazione” altre otto.Donatella Tesei ha mostrato più volte l’intenzione di volersi smarcare dal protagonismo di Matteo Salvini. Logico farlo anche attraverso le parole, così ecco che nelle sue linee programmatica arrivano trentuno “sicurezza”, un solo “immigrato” e nessun “clandestino”. E il cambiamento? Quello che da parti opposte ha dato il titolo agli ultimi due governi e che è stato più volte ripetuto anche durante la campagna elettorale nel Cuore verde? C’è ma viene usato con una certa moderazione: dieci volte, cioè una ripetizione ogni nove pagine.