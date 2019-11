Tesei al lavoro come vicecommissario della ricostruzione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - La presidente della Regione Donatella Tesei ha debuttato ieri nella cabina di regia della ricostruzione in qualità di vicecommissario della neo-presidente della Regione Umbria.Il commissario straordinario per la ricostruzione post sisma Piero Farabollini ha annunciato lo sblocco di alcuni fondi: «Abbiamo finalmente raggiunto l'accordo per rimettere in circolo i fondi dell'ordinanza 27 sull'edilizia popolare che non erano stati utilizzati per mancanza di progetti e sui quali abbiamo concentrato l'azione congiunta di Commissario, Governo e Anac per restituire, in primis agli sfollati degli alloggi residenziali popolari, la possibilità di rientrare velocemente nelle proprie case».«Definite - prosegue Farabollini - anche le procedure operative del cosiddetto "bando Inail" che consente, per la prima volta, anche ad aziende non danneggiate, di implementare la sicurezza sismica dei luoghi di lavoro». «Una volta bollinate dalla Corte dei Conti, - conclude il commissario - le ordinanze diventeranno operative rispondendo a precise esigenze del territorio che vogliamo progressivamente sia slegato da lacciuoli burocratici e disfuzionalità che hanno determinato intoppi e lentezze nella ricostruzione».