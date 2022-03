Tesei all'Expo di Dubai: «L'Umbria terra del bello e del buono»

PERUGIA - «L' Umbria è il bello e il buono insieme, due concetti che in questa terra trovano una sintesi meravigliosa», così la presidente della Regione Donatella Tesei intervenendo all'Expo di Dubai. «I nostri paesaggi sono il nostro bello, ma insieme a questi c'è una terra antica, dai tanti saperi, un insieme di culture che la rende

anche forte».

«Quei saperi - ha sottolineato Tesei - continuano anche oggi con processi d'innovazione e ricerca, con la tecnologia, con start-up che stanno crescendo e rappresentano il futuro. Tutto questo coniugato con alcuni elementi fondamentali che poi danno l'armonia di questa regione. La sostenibilità, un concetto che stiamo declinando in tutti i nostri settori, dall'ambiente all'agricoltura, dall'artigianato all'industria, a tutte quelle che sono le arti e l'economia della regione. Vogliamo dimostrare che in Umbria si può fare impresa di alto livello grazie a questi saperi che si rendono più forti e si propagano attraverso le nostre Università. Anche attraverso i messaggi che caratterizzano la nostra regione, quelli di armonia, di bello e di buono e di dialogo che può far vivere anche al mondo. Questa

è infatti la terra di San Francesco, custode del Creato, il quale ci ha invitato a custodirla e a consegnarla alla

generazioni future. In un percorso di modernità, innovazione e tecnologia che può essere coniugata con questo concetto. C'è poi San Benedetto, patrono d'Europa, e lì c'è la completezza del mistico al quale si unisce il lavoro dell'uomo. Attraverso la vetrina dell'Expo vogliamo dimostrare tutto questo».

Tesei ha quindi ribadito che «l' Umbria è terra di pace e aperta al dialogo». «In un momento particolare come quello che stiamo vivendo - ha aggiunto la governatrice - credo che la nostra regione debba essere candidata a ospitare coloro che oggi devono necessariamente trovare un dialogo che porti a ristabilire principi sacrosanti, la pace tra gli uomini e il dialogo».