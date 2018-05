ORVIETO Le novità introdotte dalla riforma del Terzo settore finiscono sotto la lente d’ingrandimento dei commercialisti ternani. A Orvieto, a palazzo Negroni in piazza Corsica 2, venerdì 11 maggio alle 14.30, si terrà un evento formativo sul tema organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Odcec) di Terni e dall’Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili di Terni. Dopo i saluti dei rispettivi presidenti Carmelo Campagna e Stefano Stellati, i lavori entreranno nel vivo con gli interventi di esperti della materia moderati da Maria Paola Cupello, presidente della commissione Enti no profit dell’Odcec di terni.



A prendere la parola saranno Alexia Marziali e Cosimo Simone della commissione Enti no profit, associazionismo e sport dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili che relazioneranno rispettivamente su ‘Costituzione delle Asd e Ssd profit e no profit, profit civilistici e primi adempimenti’ e su ‘Obblighi contabili e fiscali, l’applicazione della 398/91 dopo la riforma’. Quindi a intervenire sarà Fabio Vincitorio della commissione Terzo settore dell’Odcec di Perugia su ‘Collaborazioni sportive, profili fiscali e contributivi’ e Francesco Tramaglino, responsabile fiscale del Centro sportivo italiano, su ‘Il ruolo del Coni e degli enti di promozione sportiva’.

