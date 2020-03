Terzo caso di coronavirus in Umbria: un uomo di Città della Pieve, è grave

PERUGIA - Terzo caso positvo al coronavirus in Umbria: è un uomo di 65 anni di Città della Pieve che nei giorni scorsi aveva fatto visita ad un familiare a Milano. Le sue condizioni sono gravi.

La comunicazione è stata data dal sindaco di Città della Pieve Fausto Risini attraverso la pagina Facebook del Comune: Il nucleo familiare ed i contatti diretti sono stati avvisati e sottoposti a quarantena. L'Amministrazione comunale - spiega il primo cittadino - è in stretto contatto con Asl, Prefettura e task force regionale per trattare e monitorare con la massima attenzione l'evoluzione della situazione, anche ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti.

