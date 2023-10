Sabato 14 Ottobre 2023, 08:48

Un romeno di 58 anni che ha terrorizzato la fidanzata convivente gridandole che l’avrebbe uccisa viene ritenuto responsabile dei reati di lesioni aggravate e stalking. La donna, spaventatissima, per scappare si è lanciata dalla finestra del bagno al primo piano di una casa di Perugia fratturandosi tutti e due i calcagni. La vicenda, risalente all'ottobre 2020, è approdata in udienza preliminare. Si legge nelle carte della pubblica accusa che l’imputato «per futili motivi, in preda ai fumi dell'alcol e a un raptus di gelosia l’ha improvvisamente percossa con inaudita violenza, sferrandole calci, pugni e schiaffi al capo, al costato e su tutto il corpo».

Secondo quanto ricostruito dal pubblico ministero nel corso delle indagini l’ha «scaraventata a terra più volte trascinandola per i capelli» e poi l’ha «costretta ad inginocchiarsi come gesto di umiliazione e sottomissione, proseguendo quindi a colpirla con pugni al volto». Prosegue il pm nella richiesta di rinvioa a giudizio: «L’ha ricoperta di ingiurie e ha minacciando propositi omicidiari, il tutto col pretesto di una presunta relazione della donna con il vicino di casa». La poveretta si è talmente spaventata che «pur di sottrarsi a tale furia e fuggire dall'abitazione si è lanciata dalla finestra del bagno (posta al primo piano di un edificio) e ha cercare rifugio presso una coppia di anziani vicini». La caduta è stata rovinosa: si è procurata lesioni gravi - «frattura dei due calcagni» - ferite giudicate guaribili in più di 40 giorni.