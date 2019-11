TERNI Ha terrorizzato i passeggeri di un autobus di linea, minacciandoli con una cintura e mandando in frantumi un finestrino del mezzo, per poi darsi alla fuga. I carabinieri della stazione di Papigno lo hanno rintracciato e denunciato per violenza privata, interruzione di pubblico servizio e danneggiamento. Si tratta di un ternano di 48 anni con piccoli precedenti. L'episodio è accaduto questa estate. Fortunatamente nessuno fu ferito ma il gesto dell’uomo costrinse l’autista dell’autobus ad arrestarne la corsa, permettendo ai passeggeri di abbandonare l’automezzo e darsi alla fuga. © RIPRODUZIONE RISERVATA