Terrorismo: arrestato 22enne suprematista e negazionista, perquisizioni anche a Perugia

PERUGIA - Un 22enne è stato arrestato questa notte durante un’operazione contro il terrorismo che si è svolta in Liguria e altre regioni italiane. L’uomo, di Savona, è accusato di aver costituito un’associazione con finalità di terrorismo nonché di aver svolto azione di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale aggravata dal negazionismo. Dodici perquisizioni sono state effettuate nei confronti di persone vicine all’indagato nelle province di Genova, Torino, Cagliari, Forlì-Cesena, Palermo, Perugia, Bologna e Cuneo, oltre a Savona. L’operazione, condotta dai poliziotti della Digos di Genova e Savona e dal Servizio per il contrasto dell’estremismo e del terrorismo dell’Ucigos, è partita da un’inchiesta nei confronti di un minore appartenente ai gruppi suprematisti e grande amico dell’arrestato. Nello specifico i poliziotti hanno scoperto che il giovane, insieme a suoi coetanei, aveva costituito un’organizzazione denominata “Nuovo ordine sociale” di matrice nazionalsocialista, con lo scopo di reclutare volontari e pianificare atti estremi e violenti a scopo eversivo. Attraverso il web diffondeva documenti dal contenuto neonazista e antisemita, ispirandosi al circolo suprematista statunitense AtomWaffen Division e alle Waffen-SS naziste. In varie chat che teneva con altre persone con le medesime posizioni politiche, il 22enne aveva più volte manifestato profondo astio nei confronti delle donne e di essere un “Incel” (termine inglese che deriva dalla contrazione delle parole "involuntary celibate" che contraddistingue le persone che hanno difficoltà trovare un partner sentimentale e sessuale e che si incontrano online in gruppi dedicati). Spesso faceva riferimento ad atti di violenza estrema anche sacrificando la propria vita. Inoltre, tra gli obiettivi dichiarati da lui stesso, figurava anche il compimento di azioni terroristiche di matrice suprematista analoghe a quelle realizzate nel 2011 e nel 2019 rispettivamente a Utoya (Norvegia) e Christchurch (Nuova Zelanda).

