PERUGIA - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata dall'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) alle 16.30 di sabato. L'epicentro è stato individuato 5 chilometri a sud ovest di Costacciaro e a una profondità di 8 chilometri.



Diverse le chiamate giunte al centralino del comando provinciale dei vigili del fuoco proprio dalla zona di Costacciaro per segnalare la scossa: chi ha chiamato non avrebbe però segnalato danni o criticità. La scossa è stata avvertita anche in tutta la zona di Gubbio e fino ad Assisi.



Due minuti dopo c'è stata un'altra scossa ma molto leggera, magnitudo due. La stessa che nella notte tra venerdì e sabato è stata registrata in zona Valfabbrica.

Sabato 18 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:20



