Contravvenendo, in maniera più o meno marcata, a uno dei significati del suo nome, il senatore pentastellato Lucidi plaude al trasferimento a Roma di tutti i poteri decisionali della ricostruzione. A parte l’anacronismo dell’iniziativa, a fronte a uno dei terremoti più vasti della storia in cui il coinvolgimento delle amministrazioni regionali pare geograficamente decisivo, gli applausi allo spostamento celano due verità.E di queste solo una è cercata. Da una parte, umiliano la precedente ricostruzione, quella del ’97, in cui l’Umbria degli allora governatori Bracalente-Lorenzetti (hanno altre colpe politiche) si distinse per efficienza e risultati, tanto che numerose abitazioni hanno retto alla botta del 2016, dall’altra puntano all’attuale governatrice Marini. Pur non sapendo ancora con quanta ragione, essendo la ricostruzione solo all’inizio seppure vagamente in ritardo, sicuramente s’intuisce il perché dello sfilamento dei poteri: nel patto anomalo tra pentastellati e leghisti c’è già l’inizio della campagna elettorale per le regionali del 2020. Al di là della bontà dell’accentramento romano della pratica terremoto (immaginate nel caos ministeriale-capitolino cosa possa accadere), ci sono due (lunghi) anni davanti all’obiettivo (ora facile) di spostare gli equilibri politici dell’Umbria.Con due problemi. Primo, Lucidi è stato eletto con voti umbri e dovrebbe fare gli interessi (subito) per chi l’ha votato e gli ha dato allo scopo uno stipendio parlamentare. Secondo, che genialata è demolire ora la Regione sfilando il potere a tutto territorio (non solo alla Marini) per conquistare nel 2020 una rovina? A patto poi, che pur avendo cinque stelle, Lucidi nel frattempo non degradi in cometa.