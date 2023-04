Sabato 29 Aprile 2023, 08:21

UMBERTIDE Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale diventa operativo lo stato d'emergenza per i terremotati di Pierantonio, Pian d'Assino e Sant'Orfeto. Conferme e novità nella gestione post sisma, affidata alla presidente Donatella Tesei che nel ruolo di Commissario delegato «a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato». Può, inoltre, «individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati».

IL CAS

I nove articoli del dispositivo a firma Fabrizio Curcio, Capo del Dipartimento nazionale di Protezione Civile, fissano i contributi mensili di autonoma sistemazione per chi ha affittato casa in sostituzione della propria, dichiarata inagibile. «Euro 400 per i nuclei monofamiliari, euro 500 per i nuclei familiari composti da due unità, euro 700 per quelli composti da tre unità, 800 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di 900 euro per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67% è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati anche oltre il limite massimo di euro 900 mensili previsti per nucleo familiare». I benefici «sono concessi dalla data del provvedimento di sgombero dell'immobile o di evacuazione e sino a che non siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza». Cioè dodici mesi. Non verrà riconosciuto alcun contributo «nell'ipotesi in cui l'amministrazione regionale, provinciale o comunale assicuri la fornitura, a titolo gratuito, di alloggi». Già da ieri è possibile presentare via mail all'indirizzo comune.umbertide@postacert.umbria.it la domanda, compilando il modulo “Eventi sismici del 9 marzo 2023”, disponibile nella sezione “Notizie” del sito istituzionale. In versione cartacea lo si potrà consegnare nell'ex ufficio della Polizia Municipale, in piazza Matteotti, dal 2 maggio nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 12.

MUTUI

«I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale». Nei trenta giorni dall'entrata in vigore dell'ordinanza «le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi (…) nonché il termine, non inferiore a trenta giorni per l'esercizio della facoltà di sospensione». In mancanza di comunicazioni sono «sospese fino al 6 aprile2024 senza oneri aggiuntivi per il mutuatario le rate in scadenza entro tale data». CONTRIBUTI ALLE AZIENDE

Per fornire un immediato sostegno al tessuto economico e sociale «il Commissario delegato definisce per ciascun comune la stima delle risorse a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 25mila per singola attività danneggiata dal terremoto». La soddisfazione del sindaco Luca Carizia: «A distanza di brevissimo tempo dall'evento sismico, abbiamo dato una risposta concreta ai cittadini». Esprime «piena soddisfazione» la vice sindaco Annalisa Mierla che puntualizza: «Una celerità simile non si è mai verificata in altri eventi calamitosi accaduti in Italia grazie alla catena Comune-Regione-Consiglio dei Ministri a guida Giorgia Meloni che ha funzionato alla perfezione».