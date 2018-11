TERNI Una scossa di terremoto, di magnitudo tra 3.4 e 3.9, secondo la prima stima provvisoria fornita dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), è stata distintamente avvertita alle 19.50 di questa sera in tutto il Reatino, soprattutto a Rieti. La scossa è stata sentita distintamente anche a Terni, in tutta la città. E' stata di breve durata, probabilmente sussultoria ed è stato sentito distintamente in tutta la città anche un rumore di fondo. Pochi secondi dopo la prima scossa ne è stata avvertita subito un'altra molto più leggera. Non ci sono segnalazioni di danni e feriti al momento. I vigili del fuoco non hanno ricevuto richieste d'aiuto nè chiamate che indicassero situazioni di criticità. Ultimo aggiornamento: 20:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA