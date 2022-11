Forte terremoto a largo della costa marchigiana, scossa avvertita anche in Umbria. Nessun danno. Scuole aperte e treni ok

PERUGIA Il terremoto con epicentro al largo della costa marchigiana è stato avvertitito distintamente anche in Umbria. Le case hanno tremato anche a Perugia, Foligno, Spoleto, Gubbio, Città di Castello, Terni, Todi, Marsciano, l'area del Trasimeno e la Valnerina. Dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Perugia, venti minuti dopo la scossa di magnituto 5.7, non si hanno segnalazioni di richieste di interventi da parte dei cittadini e non si segnalano danni. La scossa avvertita non solo nell'Italia centrale ha avuto una magnitudo di 5.7 ed è stata registrata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia al largo della costa marchigiana pesarese. È stata seguita da altri due terremoti di magnitudo 3.1 e 3.4.

«Nessun danno è stato segnalato in Umbria»: a dirlo all'Ansa è l'assessore regionale alla Protezione civile Enrico Melasecche dopo la forte scossa di terremoto registrata davanti alla costa marchigiana. Ha così confermato gli esiti dei primi controlli svolti insieme ai vigili del fuoco che comunque stanno proseguendo. Melasecche si è messo subito in contatto con il dirigente della Protezione civile Stefano Nodessi. «Mi ha confermato - ha che dalle verifiche comopiute dal nostro personale e dai vigili del fuoco non risultano danni o segnalazioni di particolari problemi». Nessun problema sulle rete ferroviaria regionale e tutte le scuole sono regolarmente aperte.