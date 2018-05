Terremoto, dopo 21 anni dalle scosse riapre al culto a Foligno la chiesa della Madonna delle Grazie

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - Il 13 maggio, dopo 21 anni, riaprirà al culto la Chiesa della Madonna delle Grazie a Foligno. A confermalo è padre Vincenzo Lolli, parroco di San Nicolò, parrocchia da cui dipende la Madonna delle Grazie. “Questa riapertura al culto – sottolinea padre Lolli – è una grande gioia. Per quella giornata celebreremo il sacramento della cresima proprio nella chiesa della Madonna delle Grazie. Quel luogo di preghiera abbraccia tante famiglie e tante persone che da tempo hanno sempre avuto nel cuore questa realtà. Soprattutto perché in tanti hanno vissuto momenti molto belli come battesimi, matrimoni, comunioni e cresime. Questo Santuario – prosegue il sacerdote – richiama alla Madonna i folignati. Nella chiesa c’è quella bellissima immagine con San Bernardino da Siena davanti alla Vergine e la Madonna come rivolgendosi a lui sembra dire: “Sono qui sono la mamma delle grazie, ma nessuno me le chiede”. “Questa chiesa – ricorda padre Lolli è dei primi del 1900 ed è stata pesantemente fiaccata dal terremoto del 1997 ed ora dopo lunga attesa sarà riaperta. Il 13 si inizierà alle 10.30 con la benedizione del luogo sacro e si proseguirà col Sacramento della Cresima. Saranno una quindicina i cresimandi ch parteciperanno a questo particolare momento di ripartenza per la comunità parrocchiale cittadina. Il santuario, poi, per tutto il mese di maggio sarà aperto ogni giorno alle 20.30 per il Rosario. Poi il sabato alle 18 ci sarà la messa prefestiva. Questa chiesa vive un legame profondissimo con la città – conclude - anche per questo suo stile goticheggiante”. Un traguardo importante, quello del 13 maggio, che vedrà la riapertura al culto della chiesa della Madonna delle grazie cui si accede dall’omonima via che confina col vicinissimo corso del fiume Topino. Un pezzo importante, quindi, della fede e della storia cittadina, compresa quella più popolare e più vera che torna alla comunità, tanto a quella religiosa che a quella civile. Ed anche un segnale ulteriore visto che la parrocchia di San Nicolò, da cui la Madonna delle Grazie dipende, è stata la prima chiesta ricostruita, e quindi riaperta tra quelle terremotate, dopo il sisma del 1997. La lunga attesa che terminerà il 13 sarà un momento di gioia particolare per tutti a partire dai fedeli e dalla Diocesi guidata dal vescovo Gualtiero Sigismondi da sempre vicino alla comunità cittadina, a quella diocesana e a tante persone che il presule ascolta dando a tutti una parola di speranza che aiuta a guardare al futuro con maggiore serenità e fede fortificata.

Domenica 6 Maggio 2018



