TERNI Frase choc di Marina Teofrasti sulla sua pagina fb: "Credo che abbiamo dedicato troppo tempo agli immigrati e poco alla giustizia italiana, chi maltratta, violenta bambini o disabili va decapitato in piazza".

Il commento della Teofrasti, eletta nell'assemblea regionale del Pd dopo un passato nel partito della Libertà, non è passato inosservato e ha collezionato una lunga sfiolza di commenti che, in parte, sostengono le parole della politica in parte, invece, la invitano a moderare i toni perchè in questo modo si alimenterebbe la violenza.

C'è anche qualcuno che la butta sull'ironico amaro: «Ma non facevi catechismo?».