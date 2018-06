di Sergio Capotosti

Claudio Fiorelli alla sanità, Damiana Lucentini al Bilanio, Riccardo Zampagna allo sport e Carlo Miccadei ai fondi pubblici. Eccola una parte della Giunta, presentata questa mattina a palazzo Spada, che affiancherà Thomas De Luca, ovviamente qualora il candidato del M5s dovesse essere eletto sindaco di Terni. Una mossa che ricorda tanto quella fatta dal capo politico dei 5 Stelle Luigi Di Maio alla vigilia del voto del 4 marzo, quando presentò la squadra di governo. Moltissimi di quei nomi, però, non sono finiti nell’esecutivo grillista guidato dal premier Conte. Come andrà a finire a Terni si vedrà. Al netto dell’operazione elettorale, comunque, una notizia è saltata fuori: nonostante la nuova avventura in politica, Riccardo Zampagna non smetterà di fare l’allenatore. «Domani firmerò con una società. L’impegno che mi prendo sarà compatibile con quello di futuro assessore agli sport», ha detto l’ex bomber rossoverde. Da quello che trapela pare sia l’Orvietana la squadra dove Zampagna andrà ad accasarsi. «Da un allenatore che faceva l’assessore ai lavori pubblici passiamo a un allenatore che farà l’assessore allo sport», è stata la battuta fatta dal candidato De Luca, rivolta, nemmeno troppo velatamente, all'ex assessore Silvano Ricci.



Marted├Č 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:15



