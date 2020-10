TENI - Uno zainetto lasciato di fronte ad un portone di via del Tribunale ha fatto scattare l'allarme bomba nel centro storico della città.



A dare l'allarme al 112 un passante, preoccupato per quello zaino sospetto.

Sul posto in pochi minuti sono giunti i carabinieri del radiomobile, al lavoro per scongiurare ogni rischio.

Non è stato complicato accertare i contorni dal falso allarme bomba. Quello zainetto, presente in via del Tribunale da un paio di giorni, era stato lì messo da una persona che lo aveva trovato in mezzo alla strada qualche giorno prima. Siccome stava piovendo, lo aveva spostato dove è stato rinvenuto per evitare che si bagnasse. Una volta aperto, lo zainetto non conteneva nulla di significativo o pericoloso. © RIPRODUZIONE RISERVATA