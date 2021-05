16 Maggio 2021

di Riccardo Marcelli

(Lettura 2 minuti)







TERNI Il carroponte 528 che solitamente trasporta i coil fino a 35 tonnellate, questa volta viene abbellito con una bandiera rossoverde e un’altra della diocesi. In acciaieria si celebra il 40esimo anniversario della visita di Giovanni Paolo II in fabbrica e in città. La cerimonia, presieduta da monsignor Giuseppe Piemontese, è l’occasione per rilanciare l’attualità delle parole pronunciate dal Santo quel 19 marzo del 1981, ma anche per esortare forze politiche e sindacali a tirare fuori dalla palude il comprensorio attraverso il Next Generation diocesano che il vescovo ripropone dopo averlo fatto già durante la celebrazione di San Giuseppe.

Una celebrazione caratterizzata in sottofondo dal soffio del vapore acqueo che regala proprio la dimensione della Fabbrica, quella con la maiuscola. Il vescovo introduce un elemento innovativo, quello di far intervenire, dopo l’omelia, tre giovani. «La Messa, con il rispetto di tutte le norme anti covid-19 –dice Monsignor Piemontese- è l’unica manifestazione di popolo consentita in questo momento. E noi, Istituzioni civili e religiose, governance e tutto il mondo delle Acciaierie, non abbiamo voluto rinunciare a ritrovarci per celebrare qui all’aperto, nello stesso luogo, teatro principale dell’evento di 40 anni fa. Quel papa, che strinse migliaia di mani, che trascorse un’intera giornata, gran parte in questo luogo, che volle condividere le dinamiche del lavoro delle Acciaierie, con gli “Uomini del lavoro”, (come li chiamerà nell’enciclica “Laborem exercens”), ma anche le pene, le speranze e le gioie di questo popolo, oggi è santo della Chiesa. I segni da lui posti, i dialoghi e i discorsi pronunciati alle autorità, al Consiglio di fabbrica, a tutti i lavoratori, alla città… sono diventati patrimonio della nostra identità e monito e incoraggiamento anche per i nostri giorni».

Parole che poi proseguono sulla lettera inviata alla comunità ternana da Papa Francesco: «Papa Francesco, vivamente interessato alla nostra città e alla nostra diocesi, ha voluto farsi presente con un messaggio in questo momento, offrendoci la sua parola, il suo incoraggiamento e la sua benedizione in questo tempo di pandemia, che purtroppo è tutt’altro che terminato e continua a seminare sofferenze, lutti, e pesanti disagi di natura psicologica, sociale ed economica».