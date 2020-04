Una volpe in città. Il coronavirus è anche questo. La natura si riprende i sui spazi. Lo scatto regala un momento di riflessione. Una volpa che si aggira all'interno del centro di scherma di Terni. Dietro al cancello, si muove indisturbata, come se fosse il suo habitat natura. E pensare che si parla di una parte della città, tra via Roma e via Aleardi, solitamente trafficata di auto e persone. Ma in tempi di Covid-19 tutto è stravolto. E un posto solitamente caotico diventa una piccola oasi di verde dove anche le volpi si sentono a loro agio.

Ultimo aggiornamento: 12:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA