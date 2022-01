Terni, raccolta rifiuti shock in centro: i volontari di Mi Rifiuto recuperano un paraurti vicino alla fontana di piazza Tacito

TERNI - Un pezzo di paraurti abbandonato in terra a pochi passi dalla fontana di piazza Tacito, simbolo della città.

L'hanno recuperato i volontari di Mi Rifiuto, impegnati nel primo intervento di pulizia delle vie del centro del nuovo anno.

I volontari hanno iniziato a portar via i rifiuti accanto alla pressa, di fronte alla stazione ferroviaria, per poi proseguire verso piazza tre Monumenti, i giardini di via Saffi, piazza Tacito e zona ex Foresteria, largo Don Minzoni ed un tratto di via Battisti.

"Camminando e stando insieme - raccontano - abbiamo raccolto una bella quantità di rifiuti di ogni genere, indifferenziato, plastica, carta, vetro e anche un pezzo di paraurti, lasciato lì da qualche nostro concittadino forse poco attento alle buone maniere. Un aspetto piacevole dell'esperienza odierna, sono state le tante persone che ci hanno fermato per ringraziarci ed incoraggiarci ad andare avanti. La nostra città può essere bella e pulita, l'ambiente in cui viviamo può essere sano e vivibile, ma tanto dipende da noi e i nostri comportamenti quotidiani. Facciamoci caso!".