Terni, "Voglio una casa": immigrato protesta durante il consiglio comunale e interviene la polizia

TERNI - Momenti concitati a palazzo Spada, dove un africano di trent’anni, con toni non propri amichevoli, si è presentato per rivendicare il diritto ad avere una casa e l’aiuto del Comune.

L’extracomunitario, che in questi mesi ha protestato a più riprese a palazzo Spada chiedendo di parlare col sindaco e l’assessore al welfare e pretendendo un’abitazione tutta per sé, è stato riportato alla calma dopo una lunga trattativa portata avanti alla presenza degli uomini della squadra volante e dalla polizia locale. Sono questi ultimi a indagare sull’episodio andato in scena ieri mattina. E non era la prima volta.

La vicenda del trentenne è ben nota a chi lavora in Comune.

Già in passato l’assessore al welfare, Cristiano Ceccotti, l’ha ricevuto proponendogli una soluzione nell’ambito dell’emergenza freddo ma lui non ne voleva sapere.

L’extracomunitario, che vive in provincia con un permesso di protezione internazionale e risiede in un comune del narnese, è stato a lungo ospite di una struttura d’accoglienza. Come prevede la legge il percorso dura per un periodo limitato.

Ora, da qualche mese, il trentenne si presenta a palazzo Spada per protestare e rivendicare il diritto di avere una casa tutta per sé.

«Anche se risiede in un altro comune ed è fuori dalla nostra zona sociale gli è stato prospettato di accedere ai servizi ma rivendica il diritto a un alloggio - dice l’assessore Cristiano Ceccotti. Abbiamo dato la disponibilità alla presa in carico ma vuole cose che lo Stato non può garantire. Gli abbiamo proposto di attivare per lui i servizi previsti nell’ambito dell’emergenza freddo, ma questa soluzione non è di suo gradimento perché non vuole condividere l’alloggio con altre persone».

Sono almeno sei mesi che, con cadenza abbastanza regolare, l’immigrato arriva in Comune a protestare, e non sempre con toni pacifici. Poco prima di Natale erano dovuti intervenire i carabinieri e la polizia locale per cercare di calmarlo.

Quella volta aveva parlato col sindaco e dopo il colloquio i toni si erano abbassati. In altre occasioni è stato Ceccotti a riceverlo e a prospettargli soluzioni che però non gli interessano.

Ieri il nuovo blitz nell’atrio del palazzo comunale, con l’arrivo di due equipaggi della Volante e della polizia locale.

«In un’occasione era molto arrabbiato perché voleva delle risposte concrete. Sono sceso a parlarci e a spiegare i percorsi che era possibile attivare per lui ma se ne andò via urlando e dicendo che non si sarebbe accontentato delle chiacchiere, che lui voleva una casa. Si tratta di una persona che ha fatto percorso d’accoglienza per tanto tempo, concluso con la procedura di uscita prevista dalla normativa. Oggi - dice l’assessore al welfare - ha gli stessi diritti di tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, ma anche gli stessi doveri».