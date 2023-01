Martedì 24 Gennaio 2023, 00:07

TERNI - Una camera presa in affitto a novembre in un residence a due passi da piazza della Pace e due orologi “modificati” che non mostravano l’ora e che servivano solo a nascondere le dosi di cocaina da distribuire in città.

Lui, 27 anni, senegalese, è il classico insospettabile.

Ex calciatore dilettantistico e grande frequentatore delle palestre, molto conosciuto a Terni, è sposato con una donna italiana che vive a Roma, a San Cesareo ed ha la fedina penale limpida.

Fino al giorno in cui gli agenti dell’antidroga, insospettiti per il tenore di vita di un ragazzo senza un lavoro ufficiale, si mettono a seguirlo.

Viene notato all’uscita del residence dove, dal 21 novembre, ha affittato una doppia uso singola, e seguito dagli investigatori della Mobile. In bici raggiunge strada San Valentino e viene fermato. I poliziotti notano che al polso ha un grande orologio, con una cassa più alta del normale. Quando viene aperto, invece degli ingranaggi, si scopre che contiene otto dosi di cocaina pronte da spacciare.

Inevitabile la perquisizione della stanza del residence, dove l’antidroga trova un altro orologio modificato e senza cinturino con altre cinque dosi. Nascosti sotto al frigorifero un sacchetto con 31 grammi di cocaina e altre 15 dosi. Attaccati dietro a un quadro mille e 600 euro in banconote di piccolo taglio.

Per gli investigatori la trasferta a casa della moglie del senegalese, dove sarà recuperato tutto il materiale per il confezionamento delle dosi.

Per lui scattano le manette ma l’arresto dura una notte. L’udienza di convalida si chiude con la conferma del provvedimento e l’applicazione dell’obbligo di firma.

Il 27enne, accerteranno gli uomini dell’antidroga, faceva la spola tra Roma, dove acquistava la cocaina per i suoi tanti clienti, e Terni, dove poteva permettersi il lusso di abitare nel residence a due passi da piazza della Pace e pagare l’abbonamento in palestra.

Recuperata droga anche in piazza Buozzi durante i controlli straordinari disposti dal questore, Bruno Failla, finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità e dello spaccio di stupefacenti.

I poliziotti hanno recuperato un involucro con dentro 35 grammi di hascisc che una donna aveva gettato in terra. Lei ha raccontato di essersi mossa su richiesta di un ragazzo, un tunisino con precedenti per spaccio e rapina poi rintracciato in un locale grazie all’aiuto del cane antidroga.

Entrambi sono stati denunciati e messi a disposizione della procura ternana.

Durante l’operazione ad alto impatto che ha impegnato l’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, il reparto prevenzione crimine Umbria-Marche, la divisione polizia amministrativa, la mobile e la scientifica, sono state controllate 123 persone e fermati 32 veicoli in due posti di controllo. Sotto la lente anche “barber shop” e locali pubblici, con l’identificazione di clienti e avventori.