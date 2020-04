© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Una visita doverosa e emozionante al tempo stesso”. Così il sindaco Leonardo Latini ha commentato la visita di stamattina all’ospedale di Terni, dove si è recato insieme al vicesindaco e ad alcuni membri della Giunta per incontrare il personale impegnato in questi giorni a contrastare l’emergenza Covid-19.“Ho portato non solo gli auguri di buona Pasqua dell’Amministrazione, ma quelli dell’intera città, insieme ai ringraziamenti, alla vicinanza e alla riconoscenza per tutti coloro – e sono molti – che ogni giorno sono impegnati in prima linea per curare e guarire chi ha contratto il virus”."Incontrando il personale del Pronto Soccorso, del reparto Covid, delle Malattie Infettive, ho potuto constatare di persona la grande organizzazione posta in essere all’ospedale di Terni, che rappresenta un esempio per tante altre realtà nella gestione dell’emergenza: grande professionalità, grandi competenze e straordinario spirito di sacrificio”.“Abbiamo anche potuto apprezzare quanto la città sia vicina al suo ospedale e al suo personale, con tantissime donazioni grandi e piccole, ma anche con moltissimi e spontanei gesti di solidarietà”. “Al termine di questa mattinata mi porto dentro una esperienza forte, insieme alla constatazione di come questa nostra città abbia dentro di sé una energia incredibile che ci sostiene ora e che ci sosterrà nei prossimi mesi”.Il sindaco e la delegazione della giunta sono stati accolti dal direttore sanitario Sandro Vendetti e hanno simbolicamente lasciato al personale dell’ospedale di Terni un grande uovo di Pasqua di cioccolato donato da Luca Calvani, insieme ad altri dolci tipici.