Terni, Visioninmusica porta sul palco del Gazzoli Gianni Iorio & Pasquale Stafano

TERNI – Con il duo Gianni Iorio (bandoneon) & Pasquale Stafano (pianoforte), Visioninmusica chiude un mese straordinario. Aperto il primo aprile da Vincent Peirani, carismatico e creativo fisarmonicista francese tra i più noti sulla scena jazzistica internazionale, insieme a Federico Casagrande e Ziv Ravitz, e proseguito con Carl Verheyen (giovedì 14), storico chitarrista della band britannica Supertramp. L’ultimo appuntamento del mese, e il settimo della stagione musicale curata dalla presidente e direttrice artistica di Visioninmusica Silvia Alunni, è con Gianni Iorio & Pasquale Stafano, il 28 aprile alle ore 21 al Gazzoli. I due musicisti saranno interpreti di “Mediterranean Tales”: concerto costruito su storie di persone, di incontri, su passioni, pensieri e amore, tradotti in composizioni originali come un viaggio nel tempo e nello spazio dell’universo musicale, che va dal jazz alla world music, dalla musica classica al pop, con un’atmosfera mediterranea come elemento comune. Il successo di questo duo, che si esibisce in tutto il mondo e, in questi ultimi anni soprattutto in Asia, sta nelle composizioni originali eseguite in ogni concerto, come se fossero inedite. Il mese di maggio della stagione rassegna che torna dal vivo dopo due anni di stop imposti dalla pandemia, si caratterizzerà con due serate musicali speciali. Giovedì 5 maggio sarà la volta di Paula Morelenbaum, che si esibirà insieme ai tedeschi Ralf Schmid al piano e Joo Kraus alla tromba, componenti del suo Bossarenova Trio. Lei è una delle cantanti brasiliane universalmente più note e affermate, che nella sua carriera da solista si è dedicata con successo alla musica di Jobim e di Vinícius de Moraes. Ad aprire il suo concerto sarà l’autore e compositore ternano Francesco Morettini che, insieme a Harumi Ota al violino e a Catherine Daniela Bruni al violoncello proporrà Sensofonia, un viaggio musicale e sensoriale ricco di coinvolgimenti, sfumature, idee e spunti che l’ascoltatore potrà sperimentare interattivamente. Per la serata di chiusura della stagione, in programma venerdì 13 maggio, giunge a Terni un altro eccellente giovane artista: Jacopo Ferrazza (contrabbasso, synth, composizioni). Il suo “Fantàsia” è un progetto di pezzi originali che conciliano il mondo della musica acustica con quello della musica elettronica. Insieme a Ferrazza sul palco, Enrico Zanisi (pianoforte, synth, live electronics), Alessandra Diodati (voce), Valerio Vantaggio (batteria), Livia De Romanis (violoncello). L’apertura di questo concerto sarà affidata a Fabio Giachino che al pianoforte, synth e live electronics proporrà un progetto ispirato all’omonimo film Limitless, caratterizzato da un mélange di influenze classiche, sonorità elettroniche e improvvisazione jazz.

