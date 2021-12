Terni, il virus accelera e il Casagrande raddoppia il numero delle vaccinazioni

TERNI - Il virus corre più veloce che mai. Nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 45 nuovi casi solo a Terni, il 28 per cento in più rispetto alla settimana scorsa, quando si procedeva ad un ritmo di 35 nuovi contagiati al giorno nella capitale dell'acciaio. Attualmente sono 449 i positivi in città. Tanti. Il Casagrande raddoppia il numero delle somministrazioni, estendendo l’orario di apertura anche al pomeriggio. Sabato 18 dicembre ne sono state effettuate 868 (di cui 121 senza appuntamento) e da lunedì 20 dicembre, con settecento persone già in agenda, si prevede di somministrarne un migliaio. Dalle ore 12 alle 13,30 di ogni giorno vengono garantite le vaccinazioni anche a chi non è riuscito a prenotarsi, con acceso diretto pe intenderci. Dati alla mano, si nota che il numero di prime dosi cresce, segno che la più grande campagna d’immunizzazione della storia sta arruolando anche i più ostinati. D’altro canto la variante Omicron spaventa e nessuno vorrebbe passare le feste di Natale in isolamento. Procedono in maniera spedita anche la vaccinazioni pediatriche. Per le somministrazioni ai bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, l’Asl di Terni ha attivato tre postazioni: presso la sede centrale di viale Bramante, presso il centro di salute Tacito di via Annio Floriano, presso il distretto Colleluna di via del Modiolo. Considerato il quadro epidemiologico attuale è ovvio che anche il lavoro di tracciamento è aumentato in maniera signioficativa, perciò è stato esteso pure l'orario per la postazione tamponi drive through di via Bramante, dove si effettuano oltre 500 test al giorno.

APPROFONDIMENTI TERNI Boom di prenotazioni per vaccinarsi in farmacia. Monicchi... L'INAUGURAZIONE Piazza Tacito, la Fontana dello Zodiaco verrà riaperta...