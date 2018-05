TERNI L'onorevole Virginio Caparvi è il nuovo segretario della Lega Umbria. Già vice sindaco di Nocera Umbria e deputato alla Camera, è stato eletto, all'unanimità, a Terni durante il congresso regionale del partito presieduto dal senatore Paolo Arrigoni. Emozionato, nonostante i suoi 10 anni nel partito, Caparvi ha ricordato la storia della Lega in Umbria. «Fatta - ha detto - di tanti ingiustificati pregiudizi e alcuni momenti memorabili, fino a quando non è arrivato il nuovo corso, quello di Matteo Salvini e tutto è cambiato diventando un'ascesa inarrestabile, una forza, una dirompenza. Questo congresso, con così tanta gente non è, per me, un traguardo ma un punto di partenza. Il nuovo segretario della Lega Umbria ha quindi fatto riferimento alla presidente della Regione Catiuscia Marini. »L'Umbria, cara governatrice - ha sottolineato -, non è della Lega, come lei ha asserito all'indomani delle elezioni politiche, l'Umbria è degli umbri, noi non vogliamo padroni ma solo un progetto di libertà«. La nomina di Caparvi - sottolinea la Lega in un comunicato - ha avuto »pieno appoggio« dall'intero direttivo uscente, il sen. Stefano Candiani, Luca Briziarelli, Riccardo Augusto Marchetti, Sandro Cretoni, Manuel Petruccioli e dai consiglieri regionali Valerio Mancini ed Emanuele Fiorini, tutti presenti al congresso regionale di Terni.

Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:38



