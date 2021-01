TERNI I carabinieri hanno arrestato un ternano di 36 anni che aveva appena minacciato i genitori, mettendo a soqquadro l'abitazione ad Acquasparta e danneggiando diverse suppellettili. L’intervento immediato dei carabinieri ha consentito di allontanare l’uomo dai genitori e successivamente, al termine degli accertamenti, di trarlo in arresto e di condurlo quindi presso la Casa Circondariale di Terni. Non è la prima volta che l'uomo si rende protagonista di comportamenti simili nei confronti non solo dei genitori ma anche di ex compagne e fidanzate.

