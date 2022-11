Terni, violenza di genere se ne parla con lo scrittore Alvaro Fiorucci

Giovedì prossimo, 24 novembre, alle 16.30 in biblioteca, presso il Caffè letterario, si parlerà di violenza di genere a partire da due libri di Alvaro Fiorucci, ex redattore del Tgr Umbria e scrittore: 'L’uomo nero. La scomparsa di Sonia Marra', Morlacchi editore 2022 e 'Il sangue delle donne. Cronache di femminicidi in Umbria”, Morlacchi editore 2014.

Introduce il dibattito Cristiano Ceccotti assessore al Welfare e ai Servizi Sociali del comune di Terni; coordina Francesca Romana Elisei giornalista e conduttrice televisiva, volto noto della Rai.

Intervengono: Alvaro Fiorucci l’autore; Vincenzo Policreti psicologo e autore di libri su personaggi ternani; Stefania Capponi avvocato ternano; Laura Pelle psicologa dell’ Associazione San Martino della Caritas della diocesi di Terni, Narni e Amelia.; Raffaella Mossa del centro antiviolenza Liberetutte di Terni

Le letture saranno a cura di Italo Conti, commediografo ternano.

L’evento, che si inserisce nell’ambito di quelli organizzati per il 25 novembre giornata internazionale contro la violenza sulle donne, è ad ingresso gratuito, non serve prenotare per partecipare.