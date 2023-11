Terni. Violenza di genere, ospedale in campo con il centro d'ascolto psicologico Consultorio Usl in via Montegrappa

Giovedì 23 Novembre 2023, 14:11







Contro la violenza sulle donne anche l’ospedale di Terni aderisce all’iniziativa della fondazione “Onda” nella giornata internazionale del 25 novembre. Si tratta della terza edizione che terminerà il 28 del mese, con l’obiettivo di incoraggiare le donne vittime di violenza a rompere il silenzio e avvicinarle alla rete di servizi antiviolenza. Sono oltre 200 gli ospedali italiani con il “Bollino Rosa” che hanno al loro interno percorsi dedicati alle donne, con i centri antiviolenza aderenti all’iniziativa che offriranno gratuitamente alla popolazione femminile consulenze, visite, colloqui, info point e distribuzione di materiale informativo. All’iniziativa non poteva manca il “Santa Maria”, in particolare il centro d’ascolto psicologico del servizio che effettuerà consulenze anonime a donne interessate a ottenere, per qualsiasi motivo, informazioni rispetto alla rete regionale di contrasto alla violenza di genere. Per tale motivo è possibile concordare un appuntamento telefonando allo 0744/205.667 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, scrivendo una mail a psicologia@aospterni.it oppure presentandosi di persona al centro di ascolto psicologico (piano meno uno) dalle 10.30 alle 13 tra il 22 e il 28 novembre. «L’obiettivo dell’edizione di quest’anno è sensibilizzare il pubblico sull’esistenza di diversi tipi di violenza - spiega Francesca Merzagora, presidente della fondazione Onda - oltre a quella fisica e sessuale. Esistono, infatti, violenze verbali, psicologiche e persino economiche, che possono culminare o meno in episodi di stalking e di violenza fisica. È importante sottolineare – conclude- come il controllo esercitato su una donna non scaturisce solamente dalla forza fisica, ma anche dalla volontà di controllare e limitare la sua libertà personale, con lo scopo di isolarla e lederne la dignità». Parlando sempre di violenza sulle donne, dallo scorso novembre, presso il consultorio di Terni dell' Usl Umbria 2 in via Montegrappa è attivo lo sportello di informazione, orientamento ed ascolto che accoglie i drammi delle donne vittime di violenze di qualsiasi tipo, le quali non hanno il coraggio di affrontare e di esternare quanto stanno vivendo informandole dettagliatamente. «Queste donne - spiega la responsabile del consultorio di Terni Loredana Modesti – hanno difficoltà a contattare un centro antiviolenza o anche a chiedere aiuto e sostegno, potranno contare sulla presenza di un servizio di supporto e di orientamento che verrà loro assicurato nel momento in cui si recheranno presso il nostro consultorio. Allo sportello di ascolto verrà rilasciato un depliant contenente tutti i contatti, le attività ed i servizi, dedicati gratuitamente e nel più totale rispetto della privacy, garantiti dal centro antiviolenza “Libere tutte” a cui le donne verranno indirizzate e che si occuperà della presa in carico totale della persona e dei figli minori» Lo sportello di ascolto del consultorio è aperto il lunedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle 17,30 ed il mercoledì e venerdì mattina dalle 9,00 alle 12,00 .