Martedì 27 Febbraio 2024, 00:30

TERNI - La violenta lite va in scena in piazza della Pace.

Ci sono due tunisini che si stanno picchiando per questioni legate allo spaccio di droga e la polizia scoprirà che uno dei due, rimasto ferito, è destinatario di un mandato di cattura per tentato omicidio e porto di armi che lo fa finire a Sabbione. Lo straniero aveva sparato a un connazionale nella pineta di Montalto di Castro l’estate scorsa.

L’intervento della squadra volante consente di identificare altre tre persone che, chiamate in questura per essere sentite su quella che era stata segnalata come una rissa tra nordafricani, hanno precedenti per droga o sono irregolari.

Tra di loro un minorenne che aveva in tasca una dose di cocaina e che è stato affidato a una struttura per minori.

Tutto inizia giovedì mattina con la telefonata alla questura per una rissa in corso in piazza della Pace.

Gli agenti della squadra volante arrivano sul posto in pochi minuti e si trovano davanti cinque persone che gridano in lingua araba. Due uomini si stanno scambiando calci e pugni. Quando vedono la polizia cercano tutti di guadagnare la fuga e di sparire tra i palazzi ma l’unico che riesce a scappar via è il tunisino che ha ferito il connazionale.

Quest’ultimo è in terra con lievi ferite.

I poliziotti bloccano gli altri, tra di loro c’è anche una donna che si lancia su un ragazzino e gli porta via dalla tasca un involucro di cocaina.

I quattro, ognuno dei quali fornisce una versione diversa di quello che è successo a piazza della Pace, uno dei luoghi preferiti per spacciare, vengono portati in questura per essere identificati perché non hanno i documenti.

E’ qui che la squadra volante si rende conto che il tunisino rimasto ferito è irregolare in Italia. Un rapido controllo in banca dati consente di scoprire che il 30enne è destinatario di un mandato di cattura emesso dal gip del tribunale di Civitavecchia per tentato omicidio e porto illegale di armi. L’episodio per cui ora è finito in cella è legato a un regolamento di conti per questioni legate allo spaccio.

Gli altri che hanno assistito alla lite tra il 30enne e il connazionale che la polizia sta cercando sono tre uomini e una donna. Si tratta di un minorenne senza fissa dimora, mai identificato in passato, che aveva in tasca la dose di cocaina poi recuperata dalla Volante. E’ stato segnalato alla prefettura come assuntore e affidato a una struttura per minori.

La donna ha 29 anni e parecchi precedenti penali, l’altro nordafricano 21enne vive a Terni e sta scontando una misura alternativa alla detenzione sempre per questioni di droga.

Le indagini vanno avanti, con gli investigatori della questura che cercano il tunisino che ha ferito il connazionale finito in carcere e ogni elemento utile a ricostruire un’altra faccenda di droga finita a botte.