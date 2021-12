Terni vince su Omicron: il Capodanno di RaiUno si farà in Ast

TERNI – “L’anno che verrà” sarà tramesso in diretta dall’Ast, la sera di San Silvestro. La Rai ha deciso: lo spettacolo che accompagna milioni di italiani verso il 2022, non sarà annullato. Subito dopo il discorso del Presidente della Repubblica, alle ore 21 del 31 dicembre, i riflettori si accenderanno su Terni. L’impennata dei contagi non scoraggia l’organizzazione, anche perché i protocolli Rai riescono a garantire lo svolgimento dell’evento in sicurezza. Niente cambierà, stavolta. Per quanto riguarda la presenza del pubblico, occorre invece attendere ancora un po'. Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge con le nuove norme per contrastare il picco di nuovi casi di Covid-19, che la vigilia di Natale sono 140 nella Conca. Una tempesta trainata dalla variante Omicron. Tra le misure adottate: l’obbligo di mascherina all’aperto anche in zona bianca, l’uso della Ffp2 negli stadi, mezzi di trasporti, cinema e teatri, il super green pass anche per poter consumare al bancone del bar e per accedere a palestre, sale bingo, musei. Lo stop a feste e concerti in piazza, non riguarda però la trasmissione televisiva più seguita del Capodanno, pensata proprio per raggiunge il pubblico a casa. A condurre la serata ,ancora una volta Amadeus. Tra gli ospiti di RaiUno: Loredana Bertè, Massimo Ranieri, Achille Lauro, Orietta Berti, Raf, Cristiano Malgioglio, Gigi D’Alessio, Clementino, Umberto Tozzi, Rkomi, Nek, Donatella Rettore, Fausto Leali, i Gemelli di Guidonia, Alba Parietti, Edorado Vianello, Corona, i Los Locos. Artisti che soggiorneranno a Terni e che si concederanno una passeggiata nelle vie dello shopping. Almeno loro potranno dare una boccata d’ossigeno agli albergatori, che in queste ore stanno ricevendo solo disdette di prenotazioni.

