TERNI I vigili del fuoco di Terni sono stati impegnati, questo pomeriggio, nelle operazioni di spegnimento di un incendio divampato in uno stabilimento di San Liberato di Narni specializzato nella produzione di bitume. Il rogo, in base a quanto si apprende, è rimasto circoscritto ad un macchinario per la lavorazione dell'asfalto, anche grazie all'opera dei pompieri che sono riusciti a controllarlo. Sul posto sono intervenuti tre mezzi.

Sabato 31 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:14



