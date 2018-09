Via Don Bosco a Terni chiusa al traffico, viabilità in tilt in tutta la città. Traffico impazzito in particolare dentro la Ztl. La chiusura di via Don Bosco si è resa necessaria per il ripristino della rete fognaria pubblica. Si tratta però di una strada che taglia a metà il centro cittadino e che permette di attraversare da parte a parte la Ztl, ovviamente per chi ha il permesso. La chiusura in entrambi i sensi di marcia si è resa necessaria a causa della complessita dell'intervento che la Sii sta realizzando, dopo che nei mesi scorsi si aprì una voragine davanti all' immobiliare Giangiuli . Il traffico viene deviato all'altezza dell'ingresso del varco Ztl di via Don Bosco, per chi viene da piazza Dalmazia, e all'incrocio con via Fratini.









Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:13



