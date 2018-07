Entreranno in vigore da domani mattina alcune limitazioni al traffico nella zona di via Alfonsine e via Montefiorino per consentire l’esecuzione dei lavori del nuovo sottovia pedonale. Lo dispone un’ordinanza firmata nella giornata di ieri dal funzionario delegato Angelo Porchetti. In sostanza dalle 7 del 21 luglio 2018 e fino al 21 novembre 2018 e comunque “sino a cessate esigenze”, in via Alfonsine è disposto il divieto di transito per tutti i veicoli in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra piazzale Senio e via Montefiorino, ma è stata già realizzata e entrerà in funzione da sabato mattina, una strada alternativa a due corsie parallela a via Alfonsine stessa, che potrà essere percorsa nei due sensi di marcia. Sulla nuova bretella, naturalmente, è istituito il divieto di fermata. Allo stesso tempo è istituito l’obbligo, per tutti i veicoli percorrenti la viabilità alternativa in direzione del centro, una volta giunti all’incrocio piazzale Senio, di arrestarsi allo stop. Per quel che riguarda la rampa Montefiorino/Alfonsine è istituito l’obbligo di arrestarsi allo stop per tutti i veicoli in direzione piazzale Senio, una volta giunti all’incrocio con la viabilità sostitutiva.

L’ordinanza si è resa necessaria a seguito della richiesta della Pac Real Estate, soggetto esecutore delle opere di urbanizzazione primaria all’interno del piano attuativo di iniziativa pubblica per la costruzione di edifici a destinazione commerciale e direzionale in località Cospea, previste nel progetto approvato dal precedente consiglio comunale nel 2010.

Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:49



© RIPRODUZIONE RISERVATA