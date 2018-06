di Giuseppe Croce

TERNI Passate le prime settimane di campagna elettorale, corre l’obbligo di porsi una domanda che la politica, a partire dai candidati a sindaco, fin qui sembra voler ignorare.

La domanda è “Quanto ha bisogno Terni di tornare a crescere? E ne ha le potenzialità?”.

Terni esce da una recessione che l’ha colpita più duramente della gran parte del resto del paese. E alla crisi economica si aggiunge la crisi demografica. Ma il declino economico di Terni ha radici locali precedenti la crisi globale. Per molto tempo le forze di governo locale hanno mortificato e tradito tutte le possibilità di invertire il declino che si sono presentate, nel silenzio delle opposizioni. La tenuta economica della città è ancora oggi legata al destino incontrollabile della sua azienda siderurgica, da anni in vendita e pericolosamente a rischio di ridimensionamento.

Malgrado tutto ciò, Terni rimane una delle più importanti città industriali del centro Italia. Area di confluenza di ingenti flussi di investimenti esteri. Possibile nodo centrale di una rete di realtà urbane a nord dell’area metropolitana di Roma, lungo l’asse che guarda alle Marche e al porto di Ancona.

Terni, quindi, ha non solo urgente bisogno ma anche la possibilità di tornare a crescere, di guardare in faccia le sfide che ha di fronte, di coltivare la fiducia.

Tuttavia la campagna elettorale è dominata dai toni cupi. La politica restituisce alla città l’immagine riflessa solo della sua sfinitezza, delle sue paure e dei suoi risentimenti anziché raccoglierne le aspirazioni alla ripartenza, e provare a dare gambe alle sue ambizioni. Le parole dominanti dei candidati parlano, quasi all’unisono, di chiusura e di paure anziché di ricerca di strade nuove. L’orizzonte a cui si guarda è angusto, “condominiale”, di cortissimo raggio.

Un’importante città industriale, fulcro di un’area urbana di quasi 180mila abitanti, non può porsi come preoccupazione principale quella del decoro. Semplicemente non basta. Non basta di sicuro ai giovani e a chi sta cercando lavoro.

La sicurezza è importante ma è questione che va tenuta distinta da quella degli immigrati. Piuttosto, se si vuole crescere, andrebbero curate le scuole, una leva importante per la crescita di una città, che invece sono oggi immiserite e ai margini del discorso pubblico. E nelle scuole, a partire dagli asili, si dovrebbe anche accompagnare l’integrazione scolastica dei figli delle famiglie immigrate.

L’ambiente è tema primario ma il miglioramento delle condizioni in cui viviamo non potrà essere ottenuto semplicemente chiudendo qualche impianto. Troppo poco, troppo semplice. La sfida ambientale deve essere una leva di trasformazione complessiva della città secondo le migliori pratiche europee e di investimento in tecnologie avanzate.

L’amministrazione comunale va rimotivata e riqualificata. Al contrario, è del tutto illusorio e anche pericoloso far credere che i problemi del lavoro, della povertà, dell’efficienza dei servizi potranno essere risolti facendo del Comune l’unico grande gestore di tutti i servizi e una specie di centrale assistenziale municipale.

Oggi siamo a un bivio. I prossimi anni saranno o quelli del definitivo ripiegamento e immiserimento di Terni oppure quelli della sua ripartenza. La politica locale non può far finta di non sapere che questa è la posta in gioco e che la scelta tra queste due strade comincia già oggi, in questa campagna elettorale.

