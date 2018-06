di Alessandro Gentiletti

TERNI Scrive Giuseppe Croce sul Messaggero Terni che la politica ed in particolare i candidati Sindaco dovrebbero abbandonare i toni cupi ed occuparsi di dare risposta alla domanda: "Quanto ha bisogno Terni di tornare a crescere? E ne ha le potenzialità?".



Concordo, raccolgo la sfida e rispondo.



Credo che Terni abbia bisogno di tornare a crescere e ne abbia tutte le potenzialità. Sostenibilità e innovazione sono i primi due pilastri del programma di governo di Senso civico. Intorno a questi si snodano molte delle nostre proposte per far tornare la città a crescere sfruttando tutte le sue potenzialità.



Ne riassumo in breve alcune.



Noi intendiamo dare il via ad un monitoraggio attivo per l’implementazione dell’Area di Crisi Complessa, del Piano Periferie e dell’Agenda Urbana per i quali sono stati già stanziati complessivamente 70 milioni di euro. Intendiamo investire sulla formazione e su esperienze positive, come l'Its, onde evitare che queste risorse vadano sprecate. Pretenderemo, per questo, che la sede dell'Its sia spostata a Terni, perché qui sta l'industria ed è impensabile che la sede ed il cervello siano a Perugia. Diremo basta ai soldi all'Università di Perugia e basta alle sedi gratis. Ci concentreremo prima su asili, scuola primaria e scuola secondaria. Sfideremo la Fondazione Carit sul polo unico universitario. Creeremo un coordinamento di attività di supporto formativo, amministrativo e strategico per la gestione dell’innovazione nelle start-up e Piccole-Medie Imprese (Pmi). Realizzeremo un piano strategico di sviluppo industriale e rigenerazione urbana della città, partecipato da istituzioni e privati.



In relazione all'ultimo punto, in particolare, faremo in modo di uscire finalmente dalla logica tutta italiana per cui ambiente e industria sono fra loro antitetici. Lo faremo favorendo le imprese ad alto valore aggiunto e a basso impatto ambientale, investendo seriamente sulla green economy e sulla formazione in materia ambientale. Valorizzeremo l'economia circolare nello smaltimento dei rifiuti.



Torneremo a guardare ad una Terni proiettata anche oltre l'Umbria, che punta a fare rete con Civitavecchia e Viterbo.



Faremo del turismo il cuore pulsante della nuova economica ternana puntando sulla revisione dei criteri dei bandi di gestione della Cascata delle Marmore e del sistema museale. Realizzeremo una nuova Destination Management Organization, per favorire una proposta turistica fortemente integrata (accesso, marketing, risorse umane, immagine e prezzi) e compatibile con le disabilità. Ci concentreremo sulla creazione di un brand San Valentino scollegato dagli eventi religiosi.



In questo modo siamo convinti che Terni potrà tornare a crescere, invertendo il declino nel quale è stata portata.

