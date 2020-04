© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI il Comune ha aggiudicato in via definitiva i lavori per la realizzazione delle quattro velostazioni in largo Frankl, vocabolo Staino, parcheggio stazione ferroviaria e largo Micheli: la gara, si è conclusa con il via libera alla Edil Pi.Ma. Srl di Monte San Giovanni Campano, vincitrice con un ribasso del 27 per cento. Ora ci saranno tutte le verifiche nevessarie per poi dare il via ai lavori.Le velostazioni saranno edifici dalla forma architettonica moderna in vetro, corten e lamiera stirata e potranno contenere dalle 48 alle 72 bici ciascuno, offrendo un ricovero protetto e sicuro. All’interno saranno installati dei posa bici Level Eco che consentiranno di parcheggiare le bici su due livelli grazie a un meccanismo di semplice utilizzo con pistone a gas per far scendere e salire la rastrelliera del livello superiore. All’ingresso di ogni velostazione ci sarà un lettore badge che consentirà l’ingresso solo ai proprietari delle bici parcheggiate, precedentemente autorizzati. La ciclostazione offrirà inoltre alcuni servizi ai ciclisti, tra i quali una pompa per il gonfiaggio delle ruote e accessori vari. Le velostazioni saranno videosorvegliate e illuminate adeguatamente