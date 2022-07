Terni. Varco elettronico in tilt a Piediluco Vigili assenti, caos per la viabilità interna

Liberi di transitare all’interno della zona a traffico limitato e raggiungere l’abitato di Piediluco. Un guasto alla telecamera che controlla l’entrata in paese delle automobili dalle 14 di sabato alla mezzanotte di domenica non dà segni di vita. Gli automobilisti hanno sgranato gli occhi davanti al varco elettronico nel vedere sul diplay la ormai nota scritta verde “non attiva”. Hanno chiesto a qualcuno del posto ma nessuno a saputo dare un risposta. Così ancora nella mattinata di domenica non si è conosciuto del perché il varco non funziona, che cosa è successo. Tutti hanno potuto accedere al borgo e fare il giro del paese senza essere fermati. Vigili urbani assenti e tanto malumore tra i turisti e gli abitanti che si interrogano sull’assenza dei controlli soprattutto nella mattinata. «Quanto tanti quanto niente», l’amara constatazione dei turisti che, per la verità, ce l’hanno con la municipalizzata, anche per le contravvenzioni elevate a chi ha il permesso, pagato profumatamente, ma che non era esposto perché caduto dal cruscotto. Così è stato un week-end di pazzia per il traffico interno al paese del lago. Proprio l’assenza della vigilanza ha scatenato l’entrata contro mano di auto e moto che sono arrivate fino in centro, creando anche degli intasamenti che a fatica sono stati poi risolti. Piediluco senza alcun controllo in piena estate, con centinaia di persone che hanno invaso il paese fin dalla mattina presto per far ritorno a casa a sera inoltrata. Una situazione che nessuno ha segnalato perché, tutto sommato, fa comodo a molti entrare in paese ma che ha nello stesso tempo creato qualche polemica tra coloro che per entrare nella Ztl hanno pagato fior di quattrini. Come dicevamo l’assenza dei vigili urbani ha fatto si che si creassero degli “intoppi” nella viabilità interna. Se a tutto questo si aggiunge anche il non rispetto del senso unico di marcia, la frittata è fatta. Il guasto fino a tarda sera di domenica non era stato ancora riparato. Tutto può succedere anche che l’impianto di controllo possa andare in tilt, ma la rabbia maggiore è l’assenza di controllo sulla strada.