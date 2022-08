Terni, vandali in azione nel giardino dedicato a Cimarelli: «Parchi abbandonati sono ormai zona franca»

Vandali in azione nei giardini di via Lungonera dedicati a Germinal Cimarelli. Dopo il monumento di Torre Maggiore, danneggiato già mesi fa prima che i volontari dell'associazione Sentieri Partigiani decidessero di intervenire con una decisa opera di riqualificazione, stavolta nel mirino è finito il pannello che racconta la storia dell'eroe della resistenza ternana, inaugurato lo scorso 25 aprile. Il pannello è stato danneggiato nella parte superiore e parzialmente divelto dal terreno. «Questa città sta sfuggendo al controllo, senza contare che anche la zona del Monumento nel bosco di Torre Maggiore è di nuovo un disasatro» commentano da Santieri Partigiani. Il giardino di via Lungonera era stato preso in carico dall'associazione insieme allo spartitraffico e alla rotonda Raul Angelini, ristrutturato e restituito alla cittadinanza dopo anni di abbandono. «E' allarmante la mancanza di rispetto per la cosa pubblica - aggiungono i membri dell'associazione - potrebbe trattarsi di un atto di puro vandalismo, di teppismo, o ancor peggio di un autentico gesto concepito con finalità ideologica deviata, ma la cosa che preoccupa maggiormente è il ripetersi di questi atti nei parchi pubblici, zone franche abbandonate dalle istituzioni e usate per mero opportunismo politico».