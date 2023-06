Non bastava il tizio che ha scambiato per un lavatoio la fontana di Piazza Tacito, ora anche la fontana Ottagonale della Passeggiata è stata presa di mira. Una parte delle decorazioni è stata distrutta, evidentemente in seguito a un atto vandalico compiuto nella notte. In particolare è stato danneggiato un putto, che è stata staccato dalla base. Proprio come la Fontana di Piazza Tacito, anche la Fontana Ottagonale della Passeggiata era stata restaurata e rimessa in funzione dopo un attento lavoro seguito dalla Soprintendenza.