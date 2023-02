Schianto in Valnerina, confermato il fermo di Flauvius Ardelean:appena uscito dall'ospedale andrà in carcere

TERNI Convalidato dal gip di Terni il fermo per omicidio stradale del ventiquattrenne dell'est europeo che era alla guida di un'Alfa 147 che nella notte tra sabato e domenica si è schiantato contro Smart sulla quale c'era Manuel Galeazzi, operaio di 36 anni residente a Macenano di Ferentillo morto sul colpo dopo essere stato sbalzato dall'auto. Per il giovane il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere dove sarà trasferito non appena dimesso dall'ospedale dove è ora ricoverato per le conseguenze dell'incidente.

Dalle indagini della polizia Flavius Marcel Ardelean, anche lui residente a Ferentillo, è risultato sotto l'effetto dell'alcol e con la patente revocata. Nell'interrogatorio di convalida si è avvalso della facoltà di non rispondere. La Procura di Terni ha intanto rilasciato il nulla osta per i funerali di Galeazzi, senza ravvisare la necessità di disporre autopsia. Saranno quindi fissati i funerali che si terranno a Ferentillo.



L'incidente era avvenuto lungo la stradale Valnerina, nella zona di Collestatte. Galeazzi - in base a quanto ricostruito dalla polizia - si stava immettendo da un parcheggio nella zonadella cascata delle Marmore sulla statale quando è stato colpito dall'Alfa 147. Sono subito intervenuti vigili del fuoco e personale del 118 ma per lui non c'è stato niente da fare. Il conducente dell'altra auto si era inizialmente allontanato. Dopo diverse ore polizia di Stato e a quella locale lo hanno rintracciato. Stordito camminava lungo la strada nella zona di Marmore. Dove era arrivato dopo avere percorso alcuni sentieri turistici della cascata nonostante la notte, il freddo e le ferite riportate.